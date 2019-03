Powrót groźnego wiatru. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń - 13-03-2019 Kolejne dni przyniosą silne porywy wiatru. Wiać zacznie w nocy ze środy na czwartek - synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Z prognozy zagrożeń wynika, że wiatr lokalnie nie ustanie do soboty. czytaj dalej

Pochmurny i deszczowy dzień

Nocą od zachodu będą przesuwać się w głąb kraju przelotne opady deszczu. Wschód kraju pozostanie pogodny. Temperatura wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Czwartek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejsza wilgotność spodziewana jest na południowym wschodzie, w granicach 60 procent. Będzie zwiększać się ku północnemu zachodowi. W całym kraju będzie wilgotno, chłodno i wietrznie, a biomet okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hektopaskali.

DZIEŃ: popada przelotny deszcz. Termometry pokażą 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 990 hPa.

POZNAŃ

NOC: spadnie przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Prognozowany jest południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzający się do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 992 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 8 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wiejący z prędkością do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 989 hPa.

GDAŃSK

NOC: popada deszcz. Temperatura wyniesie 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do rozpędzający się do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1000 hPa.

DZIEŃ: prognozowane są opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie do 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą 3 st. C Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 991 hPa.

DZIEŃ: przelotnie spadnie deszcz. Temperatura wyniesie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 989 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie 0 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 35 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą pokaże 983 hPa.

DZIEŃ: spodziewane są niewielkie opady deszczu. Termometry wskażą 7 st. C. Umiarkowany, południowo-zachodni wiatr w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 979 hPa.