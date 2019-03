Prognoza pogody na jutro: nocą miejscami chwyci mróz

Wiosna rozpocznie się pięknie, ale zima nie będzie chciała się żegnać - 20-03-2019 W kolejnych dniach wiosnę będziemy mieć nie tylko w kalendarzu. Termometry pokażą nawet 20 stopni. Zima jednak będzie o sobie przypominać. czytaj dalej

Niemal bez deszczu

Nocą na północy kraju może popadać słaby deszcz. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo, z zachodu.

Czwartek powinien być na ogół pogodny. Tylko na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz, maksymalnie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza utrzyma się na krańcach północnych na poziomie 70 procent i będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się na ogół korzystny, choć w części regionów północnych można spodziewać się neutralnego.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Szczegółowa prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1020 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą 12 st. C. Zachodni wiatr okaże słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, po południu pozostanie na poziomie 1020 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 3 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1022 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 13 st. C. Z zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1022 hPa.

GDAŃSK

NOC: może popadać deszcz. Termometry pokażą 5 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wzrośnie do 1030 hPa.

DZIEŃ: deszczowo. Temperatura dojdzie do 10 st. C. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, po południu utrzyma się na poziomie 1030 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 1 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1020 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie -2 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1008 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 12 st. C. Z zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 1006 hPa.