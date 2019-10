Przymrozki w nocy, śnieg z deszczem za dnia. Część z was poczuła zimę - 06-10-2019 Pod wpływem wyżu Jennifer do Polski napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Z tego powodu pojawił się mróz, wystąpiły przymrozki oraz opady śniegu z deszczem. Ich zdjęcia przesłaliście na Kontakt 24. czytaj dalej

Do 12 stopni

W nocy na Kaszubach i Suwalszczyźnie prognozowane są słabe opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Nad ranem we wschodnich regionach kraju wystąpią lokalne mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Dolnym i Górnym Śląsku do 4 st. C nad Zatoką Gdańską. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr.

Poniedziałek na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu przyniesie słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju będziemy cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura sięgnie maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północnym wschodzie Polski, gdzie wyniesie ona około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie dodatkowo będzie wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie neutralne, tylko na północnym wschodzie będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1008 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 991 hPa.