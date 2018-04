Prognoza pogody na jutro: nocą mróz, za dnia do 18 stopni. Opady w połowie kraju

Słońce i uderzenie ciepła coraz bliżej - 02-04-2018 Po świątecznym załamaniu pogody nadchodzą iście wiosenne dni. Termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ujemne temperatury

Polska dostanie się pod wpływ potężnego układu niżowego znad Atlantyku. Nad krajem przemieści się - z południowego zachodu na północny wschód - ciepły front atmosferyczny, za którym popłynie ciepłe powietrze z południa.

W ciągu nocy na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Kujawach i w Wielkopolsce będzie pochmurno. Tam też prognozowane są okresowe opady deszczu do 1-5 l/mkw. W pozostałych regionach pogodnie. Termometry wskażą minimalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Napłynie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Na zachodzie i południu Polski porywy będą okresami dość silne.

SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA PRZED NOCNYMI OBLODZENIAMI

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Pochmurno z opadami

Wtorek zapowiada się pochmurno. Na północnym zachodzie, północy i w centrum kraju na niebie pojawi się zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami prognozowane są opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., które będą przemieszczać się na wschód. W pozostałych regionach Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C. miejscami na południu Polski. Powieje południowy umiarkowany wiatr, okresami dość silny, osiągający w porywach do 50-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie największa w północnych regionach Polski, gdzie wyniesie ponad 80 proc. Natomiast na południowych krańcach Polski wyniesie ona poniżej 60 proc. Subiektywne odczucie temperatury będzie zróżnicowane. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, na północnych krańcach chłód, natomiast na południowo-zachodnich obszarach - ciepło. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy, neutralne w pasie centralnym. Aura pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców południa Polski.

Wideo Warunki biometeorologiczne na wtorek

WARSZAWA

Na wschodzie lód może skuć drogi. Wydano ostrzeżenia - 02-04-2018 Na wschodzie kraju warunki drogowe mogą być tej nocy niebezpieczne. Chwyci mróz, który sprawi, że nawierzchnia będzie śliska. To kolejne utrudnienie pogodowe, z którym musimy się zmagać w ostatnim czasie. W nocy z niedzieli na poniedziałek silnie wiało. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, początkowo jeszcze dość silny, później słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w Warszawie około północy 1000 hPa.

DZIEŃ: pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe są początkowo słabe opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach będzie 14 st. C. Napłynie południowy, umiarkowany wiatr, okresami dość silny. W Warszawie barometry wskażą około południa 997 hPa.



TRÓJMIASTO

NOC: pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad ranem prognozuje się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowy, początkowo dość silny wiatr, który stopniowo będzie słabł. Ciśnienie około północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: w ciągu dnia na niebie pojawi się zachmurzenie duże. Lokalnie możliwe są okresowe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Napłynie południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Barometry wskażą około południa 1006 hPa.



POZNAŃ

Zamiast wiosny miejscami mamy zimę. Śnieżny śmigus-dyngus na Waszych zdjęciach - 02-04-2018 Tegoroczna Wielkanoc miejscami przyniosła wspomnienie zimy. Śnieżne zdjęcia wysyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

NOC: prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a nad ranem możliwe są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry wskażą około północy 1000 hPa.DZIEŃ: na niebie pojawi się duże zachmurzenie. W ciągu dnia prognozowane są również okresowe opady deszczu. Po południu mieszkańcy Poznania mogą liczyć na większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 15 st. C. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 996 hPa.

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Napłynie południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Z południowego zachodu napłynie umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Barometry około południa wskażą ciśnienie 994 hPa.



KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Napłynie wiatr południowy, początkowo dość silny, później słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 988 hPa.

DZIEŃ: w ciągu dnia pojawi się zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Termometry maksymalnie wskażą 17 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 986 hPa.