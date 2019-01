Mróz się umocni. Prognoza pogody na pięć dni - 22-01-2019 W kolejnych dniach do Polski w dalszym ciągu będzie napływać mroźne powietrze. Miejscami temperatura spadnie do -8 stopni Celsjusza. Na ogół będzie pochmurno, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. czytaj dalej

Ciag dalszy mroźnej aury

Nadchodząca noc okaże się pogodna, tylko na południowym wschodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu popada słaby śnieg rzędu 1-2 centymetrów. Nad ranem utworzą się miejscami mgły i zamglenia. Uwaga, będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -9 st. C w centrum kraju, po -6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Środa okaże się na ogół pogodna. Jedynie w regionach południowo-wschodnich może być pochmurno, a na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i na wschodnim Mazowszu prognozowane są słabe opady śniegu do jednego centymetra, a w górach do pięciu centymetrów. Termometry pokażą od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, po -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na poziomie 80 procent, jedynie na krańcach zachodnich spadnie poniżej 70 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne w większości regionów. W pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po część Mazowsza i Podlasia biomet okaże się neutralny, a na pozostałym obszarze - niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie -8 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1000 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą -3 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 997 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura wyniesie -8 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy jego wartość wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą -4 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1011 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, możliwe są rozpogodzenia. Temperatura wyniesie -8 st. C. Powieje słaby południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry wskażą -3 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, ale prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura spadnie do -9 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 991 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, ale spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura wyniesie -10 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 983 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu. Termometry pokażą -4 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 980 hPa.