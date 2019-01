Prognoza pogody na jutro: nocą ściśnie mróz, później śnieżny dzień

Prognoza pogody na pięć dni: do mrozu dołączą opady śniegu - 24-01-2019 Najbliższe dni przyniosą zmienną aurę. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Do końca tygodnia Polskę będzie ściskał mróz. Nowy tydzień przyniesie niewielkie ocieplenie. czytaj dalej

Śnieżnie w całym kraju

Synoptycy prognozują pochmurną noc z rozpogodzeniami. W województwach południowych i centralnych spadnie do 1-5 centymetrów śniegu. Termometry pokażą minimalnie od -16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -7 stopni na Dolnym Śląsku i w centrum. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek również zapowiada się pochmurno. Pojawią się jednak przejaśnienia. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej nie będzie padać, w pozostałych regionach spadnie od 1 do 5 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9 stopni Celsjusza na Podlasiu do -3 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność względną powietrza odnotujemy na północnym zachodzie - poniżej 90 procent. W pozostałych regionach kraju przekroczy 90 procent. W całej Polsce poczujemy zimno, a pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Po północy pojawią się opady śniegu. Mocniejsze - do pięciu centymetrów - będą nad ranem. Temperatura spadnie do -7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hPa.

DZIEŃ: pochmurno ze stopniowo słabnącymi opadami śniegu (do pięciu centymetrów). Termometry pokażą maksymalnie -5 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie -10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura wzrośnie do -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry w Gdańsku pokażą 1015 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami śniegu. Temperatura spadnie do -8 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -4 st. C. Z północnego wschodu będzie wiał słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimalnie -8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do -4 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -4 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.