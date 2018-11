Prognoza pogody na jutro: nocą ściśnie mróz, szykujcie skrobaczki

W niedzielę aura zacznie zmieniać się w zimową - 16-11-2018 Do Polski napływa chodne powietrze. Prognozuje się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami powieje też silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Mglista sobota

Noc z piątku na sobotę zapowiada się pochmurno. W wielu regionach prognozuje się mgły. Termometry pokażą od -5 stopni Celsjusza na wschodzie, przez -3 st. C w centrum kraju, do zera stopni na krańcach zachodnich. Południowo-wschodni i wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na południu Polski okresami silniej.

W sobotę będzie pochmurno i mglisto, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy i w centrum Polski, wyniesie ona około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą -4 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie bez zmian, około północy wyniesie 1029 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, na barometrach około południa zobaczymy 1027 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno i mglisto. Termometry pokażą -2 st. C. Wiatr wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 1042 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 1041 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy na barometrach zobaczymy 1029 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie wolno spada, około południa odnotujemy 1027 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy wyniesie 1023 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, na barometrach około południa zobaczymy 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 1008 hPa.