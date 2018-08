"Nudę" w pogodzie przerwą burze. Pojawią się lokalnie - 28-08-2018 Najbliższe dni będą na ogół pogodne, a niekiedy nawet słoneczne. Nie chowajmy jednak do szaf parasoli - miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Synoptycy prognozują temperaturę codziennie przekraczającą 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogodnie i do 26 stopni

Noc będzie pogodna w prawie całej Polsce. Jedynie na wschodzie kraju wystąpią słabe, zanikające opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie od 10 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 13 na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby wiatr powieje z zachodu.

Środa przyniesie przyjemną aurę. Niebo nad całym krajem będzie słoneczne. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wzrastać z południowego zachodu na północny wschód. Tam przekroczy 70 procent. Odczujemy na ogół komfort termiczny, a na obszarze od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę i Dolny Śląsk, po Małopolskę ciepło. Pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1011 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1006 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 995 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 990 hPa.