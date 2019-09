Prognoza pogody na jutro: nocą tylko 3 stopnie Celsjusza. Za dnia wietrznie i burzowo

W czwartek burze z krupą śnieżną, w weekend nawet 24 stopnie - 18-09-2019 Przed nami pochmurne dni, miejscami popada deszcz. W czwartek może zagrzmieć i pojawić się krupa śnieżna. Weekend zapowiada się pogodnie, a temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się na skraju niżów znad Morza Barentsa i północno-zachodniej Rosji. Kraj powoli zacznie dostawać się pod wpływ wyżu znad Wysp Brytyjskich. Nad krajem przemieszczają się umiarkowanie aktywne chłodne fronty atmosferyczne, a z północy napływa zimne powietrze arktyczne.

Nadchodząca noc będzie pochmurna, choć możliwe są rozpogodzenia. Na północy, północnym wschodzie i południu kraju może spaść do pięciu litrów wody na metr kwadratowy deszczu. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 4 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę na wschodzie i Wybrzeżu.

Miejscami tylko 12 stopni

W czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami spadnie do 5-15 l/mkw. deszczu, a na północnym wschodzie i wschodzie kraju możliwe są burze. Możliwe są opady krupy śnieżnej. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, po 16 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach na północnym wschodzie i wschodzie kraju osiągnie do 60 km/h, a w burzach do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze wilgotność utrzyma się na poziomie 70 procent. Tylko na północnym wschodzie wzrośnie powyżej tej wartości. W całym kraju odczujemy chłód, a w części wschodniej kraju dodatkowo wilgoć i wiatr. W części północno-wschodniej Polski biomet będzie niekorzystny, a na pozostałym obszarze kraju - neutralny.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Prognoza zagrożeń IMGW. W dwóch województwach może mocno powiać - 18-09-2019 Wiatr - na tyle silny, że mogą zostać wydane przed nim ostrzeżenia - może wiać w czwartek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1006 hektopaskali, będzie rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami popada deszczu, możliwa jest burza. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 1008 hPa, będzie rosło.

TRÓJMIASTO

NOC: będzie pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 1017 hPa, będzie rosło.

DZIEŃ: utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami opady deszczu, możliwa jest burza. Temperatura wyniesie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 1021 hPa, będzie rosło.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą do 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 1010 hPa, będzie rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, popada przelotny deszcz. Temperatura osiągnie do 16 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 1013 hPa, będzie rosło.

WROCŁAW

Jeszcze nie ma jesieni, a na Kasprowym Wierchu już zima na całego - 18-09-2019 W Tatrach spadł śnieg. Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne - szlaki są mokre i śliskie. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około północy osiągnie 1008 hPa, będzie rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa osiągnie 1010 hPa, będzie rosło.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 996 hPa, będzie rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, popada przelotny deszcz. Termometry wskażą do 14 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 998 hPa, będzie rośnie.