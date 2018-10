Prognoza pogody na jutro: nocą tylko dwa stopnie, za dnia ponad 20

Na horyzoncie deszcz ze śniegiem, śnieg i wichury - 17-10-2018 Kończy się czas, w którym nad całą Polską królowało słońce. Najpierw przyjdą mgły i przelotne opady deszczu, a już w środę aura może zmienić się w lekko zimową, a także bardzo wietrzną. czytaj dalej

Zimno, mgliście

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z odchodzącym na wschód wyżem znad Rosji i wyżem znad Atlantyku. Tylko Pomorze Zachodnie znajdzie się w czwartek pod wpływem słabo aktywnego frontu chłodnego. Kraj pozostanie jeszcze w ciepłej masie powietrza.

Noc zapowiada się na ogół pogodnie. Tylko na Śląsku będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy niskie wartości. Spodziewamy się od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C. w centrum kraju, do 10 st. C. na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Regiony z niewielkimi opadami deszczu

W czwartek rano miejscami utrzymają się mgły i zamglenia. W dzień będzie na ogół pogodnie. Na południu kraju pojawi się więcej chmur. Również na Pomorzu Zachodnim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, po południu możliwe są niewielkie opady deszczu do 5 l/mkw.

Temperatura będzie wysoka. Maksymalnie 18 st. C pokażą termometry na Nizinie Szczecińskiej, 20 st. C będzie w centrum kraju, a 21 st. C - na Ziemi Lubuskiej. Wiatr - południowo-zachodni, skręcający na zachodzie na północno-zachodni - będzie słaby i umiarkowany, choć na Pomorzu okresami dość silny.

Warunki biometeo

Im dalej na północny zachód, tym wyższa wilgotność i gorsze warunki biometeorologiczne. Wszyscy odczujemy ciepło.

Prognoza dla wybranych miast kraju

Prognoza pogody dla Warszawy

Noc: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 1009 hPa, spada.

Dzień: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 20 st. C. Wiatr z kierunków południowych, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 1005hPa, spada.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

Noc: pogodnie. Temp. min. 8 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1020 hPa, spada.

Dzień: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 19 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1018 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Poznania

Noc: pogodnie. Temp. min. 8 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1008hPa, spada.

Dzień: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 20 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1007 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Noc: zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy słaby deszcz. Temp. min. 10 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1005 hPa, spada.

Dzień: pogodnie. Temp. maks. 20 st. C. Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1003 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Krakowa

Noc: pogodnie. Temp. min. 8 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 995hPa, spada.

Dzień: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temp. maks. 20 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 990h Pa, spada.