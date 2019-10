Prognoza pogody na jutro: nocne przymrozki, chłodny dzień

Idzie chłód. Razem z nim deszcz i wiatr - 05-10-2019 Przed nami kilka chłodnych dni. Miejscami temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekroczy 6 stopni. Pojawią się też opady deszczu i silniejszy wiatr. czytaj dalej

W Karpatach sypnie śniegiem

W nocy w całym kraju będzie pochmurno, ale możliwe są rozpogodzenia. Na południu i południowym wschodzie popada deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg do 10-20 centymetrów. Słaby deszcz możliwy jest również na Wybrzeżu. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, po 5 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, a chwilami dużego. Na południu wystąpią zanikające opady deszczu do 5 l/mkw. W pasmach górskich Karpat wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu do 5 centymetrów. Na Pomorzu przelotnie może popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju do 11 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr.

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju będzie oscylować w granicach 70 procent. Jedynie na południu przekroczy 90 procent. Odczujemy chłód, a na krańcach południowych i północnych wilgoć. Biomet na ogół będzie neutralny, tylko na Podkarpaciu okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1004 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 1005 hPa.

TRÓJMIASTO:

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy dojdzie do 1020 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, może popadać przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 1022 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do -1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 1011 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie 1 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy dojdzie do 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie 11 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, a okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 1006 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie 988 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 991 hPa.