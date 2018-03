Prognoza pogody na 16 dni: małe szanse na ciepłe święta - 18-03-2018 Za kilka dni zrobi się cieplej, ale na mocne uderzenie wiosny nie mamy co liczyć. czytaj dalej

W ciągu nocy na południu i południowym wschodzie spadnie śnieg. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -11 st. C na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie do -6 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w porywach do 45 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku wschodniego. Miejscami mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Poniedziałek ze śniegiem

W dzień na południu i południowym wschodzie nadal można się spodziewać opadów śniegu. Reszta Polski będzie się cieszyła pogodną aurą. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -4 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku wschodniego. Jedynie na Pogórzu wiatr będzie dość silny, w porywach do 45 km/h; może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w poniedziałek będzie dość niska. Na Pomorzu wyniesie poniżej 40 procent. Im dalej na południe, tym będzie wyższa, miejscami przekraczając 60 proc. Przebywający w północnej części kraju odczują chłód, na południu zaś - zimno. Warunki biometeorologiczne na południu i południowym wschodzie okażą się niekorzystne, a w pozostałej części kraju pozostaną neutralne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe będzie wynosiło 1003 hPa.

POZNAŃ

NOC: słonecznie. Temperatura spadnie do -8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy będzie 1007 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1004 hPa.

GDAŃSK

NOC: słonecznie. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy można się spodziewać 1022 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Maksymalna temperatura osiągnie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1017 hPa.

WROCŁAW

NOC: prognozowane przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany, w porywach do 45 km/h może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1001 hPa.

DZIEŃ: pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany, w porywach do 45 km/h, może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, w południe do 998 hPa.

KRAKÓW

NOC: okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura może spaść do -8 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany, w porywach do 45 km/h, może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 987 hPa.

DZIEŃ: okresami spadnie śnieg. Termometry wskażą maksymalnie -4 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany, w porywach do 45 km/h, może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 985 hPa.