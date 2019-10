Prognoza pogody na jutro: ochłodzenie przyjdzie już w nocy. Za dnia do 13 stopni

Prognoza pogody na 16 dni: nagłe wtargnięcie zimna z północy - 27-10-2019 Do Polski zaczyna napływać lodowate powietrze. czytaj dalej

Miejscami tylko cztery stopnie

Polska w ciągu najbliższej doby będzie pod wpływem układu niżowego Jarosław, którego centrum przemieszcza się nad północno-zachodnią Rosją. Nad krajem wędruje z centrum na południe chłodny front atmosferyczny, za którym napływa z północy chłodne powietrze polarne-morskie.

W ciągu nocy będzie pochmurno, ale możemy też liczyć na przejaśnienia. Na wschodzie, południu i w centrum kraju oraz na krańcach północnych okresami popada deszcz rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Będzie okresami dość silny. W porywach na Wybrzeżu osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.

Znaczne ochłodzenie

Poniedziałek przyniesie na ogół umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie i północy kraju okresami może popadać do 5 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, po 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, a okresami dość silny.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność będzie oscylować w granicach 70-80 procent. W większości kraju odczujemy chłód, dodatkowo na południu i północy kraju - wilgoć. Warunki biometeo będą na ogół neutralne, jedynie w pasie od Pomorza Zachodniego po Podlasie oraz na południu kraju - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1003 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 1004 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie około północy dojdzie do 1012 hPa, będzie rosło.

DZIEŃ: pochmurno, choć możliwe są większe przejaśnienia, ale też deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1014 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 1007 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr - w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy dojdzie do 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, pokropi deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 991 hPa.