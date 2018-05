Prognoza na 16 dni: bez przerwy ciepły maj - 06-05-2018 Czasami będzie aż 27 stopni. czytaj dalej

Pogodna, chłodna noc

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad zachodnim Bałtykiem, w chłodnym powietrzu polarnym, płynącym z północnego wschodu.

Noc będzie pogodna w całym kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu do 7 st. C miejscami w centrum i na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu.

Miejscami tylko 16 stopni

W ciągu dnia słońce zdominuje niebo nad prawie całą Polską. Więcej chmur zobaczymy tylko na południowym wschodzie, a w Bieszczadach możliwe są opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Wybrzeżu, przez 21 st. C na wschodnim Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 24 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać na poziomie 50-60 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie lekko rośnie, około północy odnotujemy 1013 hPa.

Koniec spokoju w pogodzie - 06-05-2018 O ile w poniedziałek pogoda będzie spokojna i nie sprawi nam problemów, o tyle kolejne dni mają wyglądać inaczej. Od wtorku do niedzieli synoptycy prognozują burze z gradem. czytaj dalej

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie lekko rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1027 hPa.

DZIEŃ: wciąż pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, około południa odnotujemy 1026 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie lekko rośnie, około północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, północno-wschodni. Ciśnienie wolno spada, około południa odnotujemy 1012 hPa.

WROCŁAW

"Było tak ładnie, a tu nagle nie ma bociana". Martwy ptak przy drodze - 05-05-2018 Te bociany od sześciu lat przylatywały do gniazda przy domu państwa Szkopów. Teraz został tylko jeden - samica, wysiadująca młode. Samiec prawdopodobnie wpadł na linię energetyczną. Martwego ptaka znaleziono przy drodze we wsi Garnek (województwo śląskie). czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie lekko rośnie, około północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: niebo pozostanie pogodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, około południa odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, około północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: wciąż pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie wolno spada, około południa odnotujemy 993 hPa.