Prognoza pogody na jutro: odczujemy zimno, choć temperatury mogą być plusowe

W sobotę temperatura wyniesie od -2 do 4 stopni. Lokalnie pojawią się słabe opady śniegu.

Dość pogodna sobota

W nocy na wschodzie popada słaby śnieg. W pozostałych regionach będzie pogodnie, ale mglisto. Termometry pokażą od -10 stopni Celsjusza na Pomorzu do -3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i zmienny.

W sobotę na wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura osiągnie od -2 st. C na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na zachodzie i północnym zachodzie kraju do ponad 80 proc. na wschodzie i południowym wschodzie. We wszystkich regionach odczujemy zimno, a biomet w dużej części kraju okaże się neutralny. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: Dość pogodnie. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie o północy 1004 hPa i waha się.

Dzień: Dość pogodnie. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe 1004 hPa i waha się.

POZNAŃ

Noc: Dość pogodnie. Temperatura minimalna -7 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie o północy 1006 hPa i waha się.

Dzień: Dość pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1006 hPa i waha się.

GDAŃSK

Noc: Dość pogodnie. Temperatura minimalna w nocy -10 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie o północy 1019 hPa i waha się.

Dzień: Dość pogodnie. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1018 hPa i waha się.

WROCŁAW

Noc: Dość pogodnie. Mglisto. Temperatura minimalna -7 st. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie o północy 1002 hPa i waha się.

Dzień: Dość pogodnie. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1002 hPa i waha się.

KRAKÓW

Noc: Dość pogodnie. Mglisto. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie o północy 990 hPa i waha się.

Dzień: Dość pogodnie. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe 990 hPa i waha się.