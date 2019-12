Prognoza pogody na jutro: opady deszczu w całym kraju, silnie powieje

Marznące opady i silny wiatr. Alarmy IMGW - 07-12-2019 Pogoda wieczorem, w nocy i rano będzie stwarzała zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi i silnym wiatrem. czytaj dalej

Pogoda na niedzielę

W nocy będzie na ogół pochmurno. Pojawią się też słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach z prędkością do 40-60 kilometrów na godzinę. Będzie miał południowo-zachodni kierunek. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 60 km/h.

W niedzielę synoptycy przewidują przeważnie pochmurną pogodę. Do południa na wschodzie, a po południu na zachodzie kraju będzie padał słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie barometry pokażą 994 Pa.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie oscylowała w okolicy 90 procent. Wszędzie odczuwalny będzie chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: na ogół pochmurno. Okresami popada słaby deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 4 st. C. Będzie wiał umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Okresami wystąpią słabe opady deszczu. Termometry wskażą do 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 50-70 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: na ogół pochmurno. Okresami popada słaby deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Okresami pojawią się słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 50-70 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: na ogół pochmurno. Okresami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, z południowego zachodu, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1000 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Okresami popada słaby deszcz. Termometry pokażą do 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wzrośnie do 996 hPa.

DZIEŃ: przeważnie pochmurno. Przed południem pojawi się słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: na ogół pochmurno. Okresami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością do 40-60 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wzrośnie do 998 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Okresami popada słaby deszcz. Termometry wskażą do maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 993 hPa.