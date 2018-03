Prognoza pogody na jutro: opady, również śniegu. Silniej powieje

Niespokojna wielkanocna aura. Najpierw intensywne opady, później silny wiatr - 31-03-2018 Tegorocznym świętom wielkanocnym towarzyszyć będą niebezpieczne zjawiska pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, a na kolejne dni prognozuje silny wiatr. czytaj dalej

Wielkanoc z opadami

Noc będzie deszczowa. Prognozuje się, że na całym obszarze kraju wystąpią opady deszczu, których suma wyniesie 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie wraz z deszczem może spaść śnieg. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 3-5 st. C w centrum, do 8 st. C na południowym wschodzie kraju. Północno-zachodni wiatr osiągnie prędkość 45 kilometrów na godzinę.

Na zachodzie kraju, Pomorzu i w Wielkopolsce w niedzielę opady będą miały charakter zimowy. Popada tam deszcz ze śniegiem i śnieg. W pozostałych regionach Polski wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Pomorzu Zachodnim do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach może osiągnąć prędkość 50-70 kilometrów na godzinę. Porywy nadejdą z północnego zachodu. Na Bałtyku będzie sztorm o sile 8 stopni w skali Beauforta.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza - o wartości 90 procent - zanotujemy na północy i zachodzie Polski. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. Oprócz tego będzie też wietrznie. Biomet okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: chwilami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do 40 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie spada i opółnocy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: wystąpią okresowe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie spada i w południe odnotujemy 977 hPa.

POZNAŃ

NOC: może popadać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach powieje do 40 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie spada i o północy odnotujemy 982 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się okresowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje w porywach do 60 km/h. Będzie dość silny. Ciśnienie rośnie i w południe wyniesie 984 hPa.

GDAŃSK

NOC: okresowo popada deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do 45 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie spada i o północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: wystąpią okresowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada i w południe wyniesie 990 hPa.

WROCŁAW

NOC: popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach powieje do 40 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie spada i o północy odnotujemy 981 hPa.

DZIEŃ: wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie spada i w południe wyniesie 980 hPa.

KRAKÓW

NOC: popada deszcz. Termometry pokażą 8 st. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 40 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada i o północy wyniesie 963 hPa.

DZIEŃ: okresami będzie padał deszcz. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie i w południe odnotujemy 964 hPa.