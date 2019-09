Prognoza pogody na jutro: padać zacznie już w nocy. W sobotę może zagrzmieć

Nadchodzą wietrzne dni. Prawie w całym kraju będzie padało - 27-09-2019 Przed nami pochmurne dni z opadami deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze. czytaj dalej

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50 kilometrów na godzinę.

Miejscami zagrzmi

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z okresowymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Możliwe są burze. Termometry pokażą od 17 st. C na północy, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę Wideo

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy Polski, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć, natomiast na północy będzie wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i okresami dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, około południa odnotujemy 998 hPa.



TRÓJMIASTO



NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 1008 hPa.



DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, około południa na barometrach zobaczymy 1008 hPa.



POZNAŃ



NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymy 999 hPa.



WROCŁAW



NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 12 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 998 hPa.



DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami może popadać. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, około południa wyniesie 998 hPa.



KRAKÓW



NOC: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 988 hPa.



DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Termometry pokażą 20 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, około południa na barometrach zobaczymy 988 hPa.