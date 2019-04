W święta nawet 20 stopni. Nie wszędzie pogodnie, może też zagrzmieć - 17-04-2019 Święta Wielkanocne nie wszędzie będą słoneczne - znajdą się regiony, gdzie pojawią się opady deszczu. Lokalnie możliwe są też burze. Możemy liczyć na ciepło, bo termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ani kropli deszczu

Przed nami bezchmurna noc w całym kraju. Będzie jednak chłodno, termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C miejscami na zachodzie. Powieje słaby, wschodni i północno-wschodni wiatr.

Czwartek zapowiada się słonecznie w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie - powyżej 40 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim, spadając poniżej 30 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a biomet okaże się korzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: bezchmurnie. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hektopaskali.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1019 hPa.

POZNAŃ

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą 4 st. C. Ze wschodu wiać będzie słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1020 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1021 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Powieje północno-wschodni słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1033 hPa.

DZIEŃ: sporo słońca. Temperatura osiągnie 17 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, po południu barometry pokażą 1034 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 5 st. C. Prognozowany jest słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1016 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą 4 st. C. Słabo powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1001 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura osiągnie 18 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1002 hPa.