Prognoza pogody na jutro: po burzowej nocy w większości pogodny dzień

Czwartek z silnymi burzami. Nocą także zagrzmi - 03-05-2018 W czwartek nad Polską przechodził front burzowy. Grzmiało w wielu regionach kraju. Wieczorem wyładowania pojawiały się na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. W ciągu nocy front będzie się przemieszczał na północny wschód. czytaj dalej

Miejscami burze z gradem

Tylko na zachodzie Polski noc będzie pogodna. W pozostałej części kraju prognozuje się przelotne opady deszczu i burze, miejscami nawet z gradem. Wieczorem w rejonie burz możliwe jest pojawienie się trąby powietrznej. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający od zachodu na północny zachód. Podczas burzy może powiać w porywach do 90 kilometrów na godzinę. W przypadku trąb powietrznych wiatr osiągnie prędkość nawet do 130 km/h.

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie kraju może przelotnie popadać deszcz. Oprócz tego prognozuje się burze. Podczas nich lokalnie może spaść grad. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr na ogół umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie kraju, wyniesie 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Warunki biometeorologiczne w większej części kraju okażą się korzystne, na wschodzie i południowym wschodzie niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: prognozuje się przelotny deszcz lub burzę. Możliwy jest również grad. Temperatura wyniesie 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1002 hPa.

Dzień: pogodnie. Termometry wskażą 23 st. C. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

POZNAŃ

Noc: pogodnie. Temperatura wyniesie 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1008 hPa.

Dzień: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

GDAŃSK

Noc: wystąpi przelotny deszcz lub burza. Możliwy jest też grad. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy 1018 hPa i rośnie.

Dzień: pogodnie. Temperatura wyniesie 16 st. C. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

WROCŁAW

Noc: pogodnie. Termometry wskażą 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1003 hPa.

Dzień: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

KRAKÓW

Noc: prognozuje się przelotny deszcz lub burza. Możliwy grad. Temperatura wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h, Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 986 hPa.

Dzień: popada przelotny deszcz, wystąpić też może burza i grad. Termometry wskażą 28 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie 90 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.