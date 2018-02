Do Polski napływa chłodny front. W nocy i w sobotę można się spodziewać nasilających się opadów śniegu. W górach grubość pokrywy śnieżnej zauważalnie wzrośnie.

Śnieżna sobota

W nocy przeważnie będzie pochmurno, a na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej spodziewany jest słaby deszcz oraz deszcz ze śniegiem. W Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w niektórych regionach Ziemi Lubelskiej i Świętokrzyskiej spadnie dość dużo śniegu (ponad 10 cm w ciągu 12 godzin), możliwe są też opady deszczu ze śniegiem. W górach spadnie ponad 20 cm nowego śniegu. W pasie od Podlasia po Śląsk pojawią się liczne mgły, które ograniczą widzialność do 200-400 m. Temperatura spadnie do -3 stopni Celsjusza na Ziemi Łódzkiej oraz do 1 stopnia Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu.

W sobotę będzie pochmurno, choć z przejaśnieniami. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, i w Wielkopolsce spadnie przelotny śnieg. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Ziemi Lubelskiej i Świętokrzyskiej należy spodziewać się dość intensywnych opadów śniegu (do 20 cm w ciągu 12 godzin). W górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o ponad 20 cm. Na termometrach ujrzymy najwyżej 1 stopień Celsjusza na Podlasiu oraz do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie w sobotę bardzo wysoka: niemal we wszystkich regionach kraju przekroczy 90 procent. Jedynie w centrum spadnie poniżej tych wartości. Towarzyszyć nam będzie subiektywne odczucie chłodu i zimna, a w całej Polsce warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: spadnie przelotny śnieg. Temperatura obniży się nawet do 0 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, a o północy wyniesie 1005 hPa i będzie nadal spadać.

DZIEŃ: pochmurno, choć z przejaśnieniami. Spadnie przelotny śnieg. Termometry wskażą do 2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie obniży się, w Gdańsku w południe wyniesie 1004 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z dość intensywnymi opadami śniegu - 10 cm w ciągu 12 godzin. Temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się obniżać, by o północy wynieść 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z dość intensywnymi opadami śniegu - w granicach od 10 do 20 cm w ciągu 12 godzin. Temperatura maksymalna wyniesie 2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe osiągnie 974 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura spadnie do -1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahało, o północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: spadnie przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy do 3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, by w południe wynieść 994 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 995 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie do 3 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 993 hPa.

WROCŁAW

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 992 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa, po czym spadnie.