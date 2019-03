Prognoza pogody na jutro: po chłodnej nocy, wietrzny i deszczowy dzień

Z każdym dniem coraz cieplej. Po przelotnych opadach wróci pogodna aura - 25-03-2019 Najbliższe dni w części regionów przyniosą przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Pod koniec tygodnia możemy spodziewać się poprawy w pogodzie. Z każdym dniem będzie też coraz cieplej. czytaj dalej

Do 60 kilometrów na godzinę

W nocy w całej Polsce przelotnie popada deszcz, a na wschodzie deszcz ze śniegiem, do 3-8 litrów na metr kwadratowy. W regionach wschodnich może spaść również do 1-2 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na zachodzie. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogodny wtorek prognozowany jest jedynie na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu, a na wschodzie Polski deszczu ze śniegiem. Opady nie powinny być większe niż 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może rozpędzać się do 60 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność względna powietrza wystąpi na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W całym kraju odczujemy chłód, wilgoć i wiatr. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Chłód i wilgoć płyną do Polski - 25-03-2019 W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia związanej z układem niżowym znad Rosji. czytaj dalej

NOC: przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minimum 0 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około północy na barometrach zobaczymy 1003 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy mogą rozpędzać się do 60 km/h, powieje z północnego zachodu. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1003 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna spadnie do 1 st. C. Powieje słaby, umiarkowany, północno-zachodni wiatr. O północy ciśnienie będzie oscylować wokół 1009 hPa.

Pierwszy śnieg tej wiosny - 25-03-2019 Zima nie odpuszcza. W województwie zachodniopomorskim spadł śnieg. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy od Reporterów 24. czytaj dalej

DZIEŃ: przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może osiągać do 60 km/h. Po południu barometry wskażą około 1009 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimum 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1016 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatrp owieje z północnego zachodu. W porywach może rozpędzać się do 60 km/h. Po południu ciśnienie wyniesie około 1015 hPa.

WROCŁAW

Przyszła wiosna, pojawiły się kleszcze. "Trzeba być bardzo uważnym" - 24-03-2019 Wraz z nadejściem cieplejszych dni, pojawia się ryzyko występowania kleszczy. Niektóre z nich mogą być nosicielami groźnych chorób, takich jak kleszczowe zapalenie mózgu. Jedynym sposobem, aby się przed nim zabezpieczyć, jest szczepienie. czytaj dalej

NOC: przelotny deszcz. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. O północy barometry wskażą około 1006 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Jego porywy mogą osiągać do 60 km/h. Po południu ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. O północy barometry wskażą około 990 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 991 hPa.