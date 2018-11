Przed nami głównie pogodne dni. Porywisty wiatr spotęguje odczucie chłodu - 27-11-2018 W ciągu najbliższych dni temperatura nie przekroczy pięciu stopni Celsjusza. Wiatr, który w porywach osiągać będzie prędkość do 70 kilometrów na godzinę, dodatkowo spotęguje odczucie chłodu. czytaj dalej

Na zachodzie może mocniej powiać

Noc w całym kraju okaże się pochmurna, ale pojawią się rozpogodzenia. Będzie też dość chłodna - termometry pokażą minimum od -8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Wybrzeżu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę na niebie również pojawi się dużo chmur. Możemy jednak liczyć na rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na północnym wschodzie i wschodzie kraju, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Wybrzeżu. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami okaże się silniejszy i w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W przeważającej części kraju wilgotność powietrza będzie mniejsza niż 70 procent. Wzrośnie w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy zimno, a na południowo-wschodnich terenach również wilgoć. Biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimum -6 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Około północy ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1020 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum -2 st. C. Wiatr z kierunku północno-wschodniego okaże się słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 1028 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ze wschodu. Do południa ciśnienie osiągnie 1033 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna sięgnie -2 st. C. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie. Około północy na barometrach zobaczymy 1017 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a powieje ze wschodu. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1021 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna sięgnie -4 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. Około północny ciśnienie wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie i w południe wyniesie 1017 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum -4 st. C. Powieje ze wschodu, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 999 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1003 hPa.