Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy chłodny i pochmurny dzień

Do Polski płynie zimne powietrze. Miejscami popada deszcz ze śniegiem - 20-11-2018 Nadchodzące dni według synoptyków będą pochmurne, a miejscami możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura nie przekroczy ośmiu stopni Celsjusza. czytaj dalej

Nocą będzie pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Na południu, zachodzie i w centrum kraju możliwe są słabe opady śniegu z deszczem do 2 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -3 stopni Celsjusza na wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i krańcach zachodnich kraju synoptycy zapowiadają słabe opady śniegu z deszczem do 2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu najbliższej doby odczujemy chłód. W całym kraju wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 80 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach minimalnie -3 stopnie Celsjusza. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około północy barometry wskażą 1013 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie 2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1014 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1028 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Temperatura nie przekroczy 3 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, około południa barometry pokażą 1029 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Możliwe są słabe opady śniegu. Termometry pokażą minimalnie -2 stopnie Celsjusza. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, około północy barometry pokażą 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wyniesie 2 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Może popadać słaby śnieg z deszczem. Na termometrach minimalnie 0 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, około północy barometry wskażą 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Synoptycy prognozują słaby śnieg z deszczem. Temperatura maksymalnie wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Może popadać słaby śnieg z deszczem. Na termometrach minimalnie 1 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około północy barometry wskażą 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Popada słaby śnieg z deszczem. Temperatura nie przekroczy 2 st. C. Powieje wschodni wiatr. Okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 993 hPa.