Ślisko w nocy

W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu znad Zatoki Fińskiej. Z północnego wschodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Najbliższa noc okaże się pochmurna. Miejscami prognozowane są słabe opady śniegu poniżej jednego centymetra. Uwaga, będzie ślisko. Termometry pokażą minimalnie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -3 stopnie w centrum kraju, do -2 stopni na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Popada śnieg

W sobotę niebo przykryte będzie chmurami, tylko na zachodzie pojawią się przejaśnienia. Tam też nie spodziewamy się opadów śniegu. Popada natomiast w pozostałych regionach kraju. Będą to słabe opady, do jednego centymetra. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na południu, przez 0 stopni w centrum, do 2 stopni na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na południu okresami dość silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w Polsce najwyższa okaże się na północnym wschodzie i wyniesie powyżej 90 procent, zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Mieszkańcy całego kraju poczują zimno. Pogoda wpłynie na nasze samopoczucie negatywnie, jedynie na północnym zachodzie i zachodzie - neutralnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno, okresami słaby śnieg. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1016 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, możliwy słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1017 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, okresami słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1032 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, możliwy słaby śnieg. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1033 hPa, rośnie.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Termometry pokażą minimalnie -4 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1018 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1019 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, okresami słaby śnieg. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1013 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1014 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, okresami słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy minimalnie -4 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1000 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, możliwy słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa, rośnie.