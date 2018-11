Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy pochmurny dzień. Lokalnie śnieg

Na południu może spaść nawet 20 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega - 26-11-2018 Przez kilka dni pogoda może okazać się niebezpieczna. Na południu obowiązują alerty przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może też wydać ostrzeżenia dotyczące porywistego wiatru. czytaj dalej

Pochmurny dzień

W większości kraju noc okaże się pochmurna, a przejaśnienia wystąpią tylko na północy. Na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie wieczorem pojawią się opady deszczu, które spowodują lodowicę na drogach. W nocy spadnie tam śnieg. Termometry pokażą minimum od -6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -4 st. C w centrum, do 0 st. C nad Zatoką Gdańską. Słabo powieje z północnego wschodu.

We wtorek w większości kraju niebo będzie przysłonięte chmurami. Rozpogodzenia mogą zdarzyć się na północy i miejscami w centrum. Na Podkarpaciu wystąpią zanikające opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na wschodzie i Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy południowo-wschodnich krańców kraju. Wyniesie ponad 90 procent i będzie zmniejszać się w kierunku północno-zachodnim. W całej Polsce odczujemy zimno i wilgoć. Biomet okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Słabo powieje z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 1002 hektopaskale.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieiami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna sięgnie -4 st. C. Powieje z północnego wschodu, a wiatr okaże się słaby. O północy ciśnienie wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr z kierunku północno-wschodniego okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunku północno-wschodniego. O północy ciśnienie sięgnie 1017 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1020 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna sięgnie -3 st. C. Wiatr z kierunku północno-wschodniego okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 100 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Ciśnienie wzrośnie i w południe osiągnie 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Pojawią się opady deszczu, które stopniowo będą przechodzić w śnieg. Na drogach wystąpi lodowica. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje z północnego wschodu, a wiatr okaże się słaby. O północy barometry pokażą 985 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Opady śniegu z nocy będą zanikać. Temperatura maksymalna sięgnie 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z pólnocnego wschodu. Do południa ciśnienie wzrośnie do 990 hPa.