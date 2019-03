Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy pogodny i wietrzny dzień

Zarówno w nocy, jak i we wtorek w ciągu dnia lokalnie spadnie przelotny śnieg. Dzień w większości regionów okaże się pogodny, ale chłodny. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, ale w porywach może się rozpędzać do 50 kilometrów na godzinę.

Do 8 stopni

W nocy na południu i w centrum Polski pojawią się przelotne opady śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach może osiągać prędkość do 45 km/h.

Wtorek w większości regionów zapowiada się pogodnie. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przelotnie popada śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który jednak w porywach może rozpędzać się do 50 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w powietrzu odczują mieszkańcy południowo-wschodnich stron kraju, tam wyniesie ponad 70 procent. W całej Polsce dominować będzie uczucie chłodu, pogoda będzie też odbierana jako wietrzna. Biomet okaże się zróżnicowany: w większości Polski neutralny, a na południowym wschodzie - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum -2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, powieje z zachodu. W porywach może osiągać 45 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50 km/h. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1004 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do -2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i zachodni, a w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. O północy barometry wskażą 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy najwyżej 6 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr okaże się umiarkowany, jego porywy mogą osiągać do 50 km/h. Po południu barometry pokażą 1007 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura w najchłodniejszej chwili osiągnie -3 st. C. Zachodni, umiarkowany wiatr w porywach będzie się rozpędzać do 45 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 4 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, a jego porywy mogą mieć prędkość do 50 km/h. W południe barometry wskażą 1015 hPa.

WROCŁAW

NOC: możliwe przelotne opady śniegu. Termometry pokażą minimum 0 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i powieje z zachodu. W porywach osiągnie do 45 km/h. O północy ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż -1 st. C. Umiarkowanie powieje z zachodu. W porywach wiatr może osiągać do 45 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 988 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady śniegu. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia sięgnie 4 st. C. Porywy zachodniego, umiarkowanego wiatru osiągną 50 km/h. Do południa ciśnienie wzrośnie do 993 hPa.