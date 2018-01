Mroźna noc, bez opadów. Miejscami mocniej powieje - 14-01-2018 Warunki do jazdy w nocy i w poniedziałek okażą się korzystne w całym kraju. Mimo to, prosimy o ostrożność. czytaj dalej

Polska pozostaje po wpływem wyżu znad zachodniej Rosji, w zimnym powietrzu kontynentalnym napływającym ze wschodu. Od wtorku kraj będzie pod wpływem układów niżowych znad Północnego Atlantyku i Skandynawii, w polarnym morskim powietrzu napływającym z zachodu.

Noc okaże się pochmurna z większymi przejaśnieniami postępującymi od południa w głąb kraju. Temperatura wyniesie od -10 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

W poniedziałek pojawią się rozpogodzenia

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pomorzu do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na wschodzie i w regionach południowych wilgotność powietrza osiągnie powyżej 70 procent. Na pozostałym obszarze wyniesie poniżej 70 proc. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne we wszystkich regionach okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -8 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około północy 1020 hPa, spada.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa 1015 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 1032 hPa, spada.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1024 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 1019 hPa, spada.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1010 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 1014 hPa, spada.

DZIEŃ: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1007 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -9 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 1004 hPa, spada.

DZIEŃ: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 998 hPa, spada.