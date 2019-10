Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy przyjdzie chłodny i wietrzny dzień

Silnie powieje, przelotnie popada, a w sobotę może być bardzo ciepło - 07-10-2019 W ciągu najbliższych dni temperatura maksymalna będzie wyższa niż w ostatnim czasie. Pojawi się jednak silny wiatr, nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. czytaj dalej

Do 13 stopni

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno, ale pojawią się rozpogodzenia. Na północnym wschodzie kraju może pojawić się słaby deszcz o sumie do trzech litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa i zachodu.

We wtorek na wschodzie i południowym wschodzie na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, nie powinno jednak padać. W pozostałej części Polski chmur będzie więcej. Pojawią się też przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Spadnie 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim osiągnie do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza pojawi się na Pomorzu Zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a na zachodzie - wiatr i wilgoć. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno. Pod wieczór niewykluczone są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. W południe barometry wskażą 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Około północy ciśnienie osiągnie 1016 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i okresami dość silnie. Ciśnienie około południa spadnie do 1007 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum 1 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słabo i umiarkowanie. O północy barometry pokażą 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Okresami będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Umiarkowany i okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie około południa sięgnie 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimum 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Około północy ciśnienie wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, do tego okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. Ciśnienie około południa osiągnie 997 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Około północy na barometrach zobaczymy 994 hPa.

DZIEŃ: umiarkowanie i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. Ciśnienie około południa sięgnie 990 hPa.