Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy przyjdzie deszczowy dzień

Miejscami pogodnie

Noc będzie pogodna w większości Polski. Jedynie na południu wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie może także popadać marznący deszcz, powodujący gołoledź. Temperatura minimalna spadnie prawie wszędzie poniżej zera stopni Celsjusza. Wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum i na Pomorzu do zera stopni na Pomorzu Zachodnim. Słaby wiatr powieje ze wschodu.

W ciągu dnia na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie pogodnie. W pozostałych regionach popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie opady mogą marznąć i powodować gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę do 10 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na południu, gdzie przekroczy 80 procent, a najniższa na północy i północnym wschodzie - tam spadnie poniżej 60 procent. W regionach zachodnich i południowych odczujemy chłód, a w północnych i wschodnich zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie niekorzystne. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu biomet będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: dość pogodnie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Słaby wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: rano będzie dość pogodnie. Po południu popada deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: dość pogodnie. Termometry wskażą minimalnie -2 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i spada.

DZIEŃ: rano niebo pozostanie dość pogodne. Po południu wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura dojdzie maksymalnie do 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: niebo pozostanie pogodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: popada deszcz ze śniegiem. Na drogach i chodnikach pojawi się gołoledź. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr okaże się słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 997 hPa.

DZIEŃ: wystąpią opady deszczu. Rano utrzyma się gołoledź. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 993 hPa.

KRAKÓW

NOC: wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na drogach i chodnikach pojawi się gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 986 hPa.

DZIEŃ: popada deszcz. Rano utrzyma się gołoledź. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 984 hPa.