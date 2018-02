Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy przyjdzie równie zimny dzień

Czeka nas bardzo mroźny weekend. Później wcale nie będzie lepiej - 21-02-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie systematycznie spadać. W nocy z poniedziałku na wtorek miejscami ma wynosić zaledwie -20 stopni Celsjusza. Również w ciągu dnia mróz nie odpuści. W poniedziałek w najcieplejszym momencie dnia lokalnie nie przekroczy -11 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń. czytaj dalej

W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Skandynawii i północnej Rosji. Napłynie kolejna porcja zimnego, kontynentalnego powietrza z północnego wschodu.

Nocne niebo będzie przeważnie pogodne. Jedynie na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpią słabe opady śniegu. W całym kraju odnotujemy ujemną temperaturę. Wyniesie ona minimalnie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -5 i -6 na południu do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni.

Przeważnie mróz

W ciągu dnia słabe opady śniegu utrzymają się na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 i zero w centrum oraz na południu do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczme

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na północnym zachodzie i południowym wschodzie - przekroczy tam 70 procent. Poniżej 60 proc. spadnie zaś w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk. W całym kraju odczujemy zimno. Pogoda wpłynie na samopoczucie przeważnie korzystnie. Na Wybrzeżu i południowym wschodzie biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pogodnie. Temperatura spadnie do -7 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pogodne. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1012 hPa.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pogodnie. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1014 hPa.

GDAŃSK

NOC: Wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry odnotują najmniej -5 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1027 hPa.

DZIEŃ: Przelotne opady śniegu nie ustaną. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i waha się.

WROCŁAW

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -6 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry odnotują 1009 hPa.

DZIEŃ: Pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, wyniesie w południe 1009 hPa.

KRAKÓW

NOC: Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i waha się.

DZIEŃ: Popada przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie zero stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry odnotują 995 hPa.