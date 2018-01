Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy zimny i słoneczny dzień

To nie koniec zimy w Stanach. Burze z deszczem, lodem i śniegiem - 13-01-2018 Wielka zimowa burza uderzyła we wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Towarzyszyły jej ulewne opady deszczu, śnieg, lód, a - co za tym idzie - utrudnienia w komunikacji. czytaj dalej

Słoneczna niedziela

W nocy będzie pogodnie i mroźno. Temperatura wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni.

W niedzielę na ogół będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1022 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie dość niska. Wyniesie od poniżej 50 procent na północnym wschodzie do ponad 60 proc. w pasie od Dolnego Śląska do Podkarpacia. We wszystkich regionach odczuwalne będzie zimno, a biomet okaże się korzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy 1037 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe 1036 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy 1001 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe 1001 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy 1022 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe 1019 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy 1024 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie (choć okresami może się lekko chmurzyć). Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe 1022 hPa.

WROCŁAW

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy 1017 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe 1016 hPa, spada.