Prognoza pogody na jutro: po nocnych przymrozkach pochmurny i chłodny dzień

Zobaczymy zimowe oblicze listopada. Chłód, deszcz ze śniegiem i śnieg - 15-11-2018 W najbliższych dniach powinniśmy przygotować się na znaczne ochłodzenie. Będą regiony, gdzie termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie 1 stopień Celsjusza. Synoptycy prognozują opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. czytaj dalej

Miejscami maksymalnie 6 stopni

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami. W Beskidach może wystąpić słaby deszcz. Na zachodzie synoptycy prognozują mgły. Temperatura minimalnie wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Na wschodzie możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu i w Małopolsce synoptycy prognozują stopniowo zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalnie wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie rosła od północy w kierunku południa. Najwyższą, która może przekroczyć 90 procent, odnotujemy w południowych regionach Polski. Na ternie całego kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalnie wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 1037 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie 8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1039 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach minimalnie 3 stopnie Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 1003 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalnie osiągnie 8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry wskażą 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach minimalnie 4 stopnie Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 1024 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1026 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalnie wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 1024 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry pokażą 1026 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach minimalnie 4 stopnie Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 1020 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 10 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 1020 hPa.