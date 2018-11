Prognoza pogody na jutro: po porannych mgłach zaświeci słońce

Początek listopada nas rozpieszcza. W weekend zmiana pogody - 06-11-2018 Synoptycy prognozują, że najbliższe dni nadal będą rozpieszczać nas wysoką temperaturą. Dopiero w weekend ta sytuacja się zmieni. Pojawią się przelotne opady deszczu, a w niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Maksymalnie 20 stopni

Nocą na Podlasiu, Mazurach Mazowszu i Lubelszczyźnie na niebie pojawią się chmury, a mgły ograniczą widzialność do 100-300 metrów. Poza tym na ogół będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Poranek na Suwalszczyźnie okaże się pochmurny i mglisty. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 70 procent. W znacznej części kraju odczujemy komfort termiczny, a na północnym wschodzie chłód. Warunki biometeorologiczne w całej Polsce okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Początek listopada nas rozpieszcza. W weekend zmiana pogody - 06-11-2018 Synoptycy prognozują, że najbliższe dni nadal będą rozpieszczać nas wysoką temperaturą. Dopiero w weekend ta sytuacja się zmieni. Pojawią się przelotne opady deszczu, a w niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 1017 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać. W Gdańsku w południe barometry pokażą 1017 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4 stopnie Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spadnie, o północy na barometrach zobaczymy 989 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura nie przekroczy 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie zmienne, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, o północy barometry wskażą 1004 hPa.

Kilkanaście milionów połamanych drzew. We Włoszech straty liczone w miliardach - 06-11-2018 Włosi szacują straty poniesione w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych z ostatnich dni. Jedenaście z 20 prowincji wystąpiło do rządu o ogłoszenie stanu kryzysowego. Wichury i burze połamały lub powaliły 14 milionów drzew. czytaj dalej

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie zmienne, w południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie zmienne. Możliwe są lokalnie mgły i zamglenia. Na termometrach minimalnie 7 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalnie osiągnie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach minimalnie 9 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie zmienne, o północy na barometrach 1000 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalnie osiągnie 20 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry wskażą 1000 hPa.