Pochmurne niebo, deszcz przechodzący w śnieg, na termometrach od zera do ośmiu stopni Celsjusza. Taka według synoptyków czeka nas aura w niedzielę. To nie będzie dzień dla meteopatów, bo biomet zapowiada się niekorzystny.

Miejscami na minusie. Wiatr w porywach do 80 kilometrów na godzinę - 06-01-2018 Od poniedziałku warto będzie trochę cieplej się ubrać - temperatura lokalnie wyniesie zero i -1 stopień Celsjusza. W wielu regionach będzie pogodnie. czytaj dalej

Pochmurna niedziela z opadami

W nocy w południowej części kraju będzie dość pogodnie, ale mglisto. Na pozostałym obszarze aura okaże się pochmurna z opadami deszczu, na północy przechodzącymi w śnieg. Lokalnie opady będą marznące - uwaga, ślisko. Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby, chwilami umiarkowany, północny.

W niedzielę w dzień na północy pojawią się przejaśnienia. W pozostałych regionach na ogół będzie pochmurno i popada deszcz przechodzący w śnieg. Termometry pokażą od 0 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Na północy wilgotność powietrza wyniesie poniżej 80 procent. W pasie od Ziemi Lubuskiej po Podlasie osiągnie od 80 do 90 proc. W pozostałych częściach kraju wilgotność przekroczy 90 proc. W wielu regionach odczujemy zimno, a na południu i południowym wschodzie - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całym kraju.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Los Bałtyku przesądzony na kilkadziesiąt lat. "Widmo przeszłości" - 06-01-2018 Nawet jeśli teraz będziemy dbać o środowisko, a rolnicy będą stosować mniej nawozów, to polskie rzeki i Bałtyk będą zanieczyszczone jeszcze przez kilkadziesiąt lat – uważa fizyk środowiska dr Przemysław Wachniew z AGH. - Z Polski do Bałtyku spływa najwięcej zanieczyszczeń - podkreśla. czytaj dalej

NOC: pochmurno i śnieg przechodzący w deszcz - miejscami marznący. Ślisko. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z północy. Ciśnienie rośnie, o północy 1017 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe 1031 hPa.

KRAKÓW

NOC: dość pogodnie. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy 986 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z deszczem. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe 993 hPa.

POZNAŃ

Po burzach przyszły powodzie. Setki milionów euro strat - 06-01-2018 Mokra zima w znacznej części Europy. W Niemczech po potężnych burzach pojawiły się powodzie. Ulewne deszcze nękają też Francję, w Paryżu mocno podniósł się poziom wody w Sekwanie. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, z północy. Ciśnienie rośnie, o północy 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Opady deszczu przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1017 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno i deszcz. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Deszcz przechodzący w śnieg. Po południu przejaśnienia. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1015 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy 1001 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i opady deszczu przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z północnego wschodu. Ciśnienie w południe 1012 hPa, rośnie.