Śnieg i deszcz ze śniegiem

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Danii w stronę Estonii, w strefie deszczowego frontu ciepłego. Z południowego zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie.

W nocy zachmurzenie będzie duże. W regionach wschodnich prognozowane są opady mokrego śniegu do 4 centymetrów. Tam też mogą wystąpić marznące opady, powodujące gołoledź. Na pozostałym obszarze kraju popada deszcz ze śniegiem, przechodzący w deszcz. Spadnie go do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez 1 st. C w centrum, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południa i południowego zachodu. Na wybrzeżu osiągnie prędkość w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Do 11 stopni

W ciągu dnia zachmurzenie okaże się duże. Okresami popada deszcz, do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia w całym kraju przekroczy 90 procent. Wszystkim mieszkańcom Polski dokuczy chłód i wilgoć, na północy również wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno, a okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do zera stopni Celsjusza. Z południa powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około północy wyniesie 1006 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, okresami deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 stopień Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1013 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, okresami deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 2 stopnie Celsjusza. Wiatr powieje z południowego zachodu słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około północy wyniesie 1004 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, okresami deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 996 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, okresami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 stopnie Celsjusza. Z południowego zachodu wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około północy wyniesie 1003 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, okresami deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do zera stopni Celsjusza. Z południowego zachodu wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około północy wyniesie 994 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa wyniesie 988 hPa, spada.