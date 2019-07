Intensywne opady deszczu na północy Polski. Ostrzeżenia IMGW - 08-07-2019 Na północy Polski obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że lokalnie mogą pojawić się również burze. czytaj dalej

W nocy możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na północy i północnym wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu rzędu 1-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Wybrzeżu i Podlasiu. Pojawi się wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, wiejący w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Deszcz i burze

W ciągu dnia wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie kraju nie powinno padać, poza tym okresami może spaść do 5-20 l/mkw. deszczu, a na wschodzie oraz w Karpatach niewykluczone są burze. Maksymalna temperatura sięgnie od 17 st. C na Wybrzeżu i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny watr. W burzach silny do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na północnym wschodzie kraju wilgotność względna powietrza może wynieść więcej niż 80 procent. W paśmie od woj. zachodniopomorskiego do śląskiego wilgotność wyniesie od 70 do 80 procent, natomiast mieszkańcy południowego zachodu kraju mogą się spodziewać wilgotności na poziomie poniżej 70 procent. W północnej i wschodniej części Polski odczujemy chłód, a w południowej i zachodniej komfort termiczny. W niemal całej Polsce biomet będzie niekorzystny, jedynie na południowym zachodnie okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurna, okresami deszczowa. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, wiejący w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie waha się, około północy sięgnie 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste duże z przejaśnieniami, okresami popada deszcz, możliwa jest również burza. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie spada, około południa dojdzie do 995 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: może być pochmurna, a okresami popada deszcz. Najniższa prognozowana temperatura to 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie około północy sięgnie 1008 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, kłębiaste, z przejaśnieniami. Okresami spadnie deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1009 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurna z rozpogodzeniami. Minimalnie możemy spodziewać się 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr zachodni, w porywach osiągając prędkość do 50 km/h. Około północy ciśnienie wyniesie 1001 hPa, waha się.

DZIEŃ: duże zachmurzenie kłębiaste z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa sięgnie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 9 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Około północy ciśnienie dojdzie do 1000 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Termometry wskażą do 21 st. C. Wiatr powieje z północnego zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa sięgnie 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Minimalna zapowiadana temperatura to 9 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, dochodząc w porywach do 50 km/h. Około północy ciśnienie sięgnie 988 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami może padać deszcz. Termometry wskażą do 20 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 987 hPa.