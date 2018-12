Prognoza pogody na jutro: pochmurno i deszczowo. Nawet 10 stopni

Pogoda na 16 dni: mróz ustępuje i planuje powrót - 02-12-2018 Mroźny wyż poddaje się i na jakiś czas ustępuje miejsca ciepłemu powietrzu z zachodu. czytaj dalej

Pochmurny, ponury dzień

Nadchodząca noc w całym kraju będzie pochmurna, choć na zachodzie możemy spodziewać się chwilowych przejaśnień. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu oraz marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Poniedziałek przywita nas pochmurną aurą. Chwilami może popadać deszcz, a rano na wschodzie deszcz ze śniegiem bądź marznący deszcz, powodujący gołoledź. Na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy regionów zachodnich. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę, będzie południowo-zachodni.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza odnotujemy w regionach centralnych oraz na Śląsku, wyniesie poniżej 70 procent. W pozostałych regionach utrzyma się w granicach 80 procent. Większość mieszkańców Polski odczuje komfort termiczny, tylko na wschodzie kraju odczuwalny będzie chłód. Biomet okaże się niekorzystny w całym kraju.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Temperatura wyniesie 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, niewykluczony deszcz. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach dochodzący do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 993 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Może spaść deszcz. Termometry wskażą 8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 991 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą 1 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, może spaść deszcz. Na termometrach mieszkańcy Gdańska zobaczą 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z prędkością dochodzącą do 50 kilometrów na godzinę z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1001 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 990 hPa i waha się.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, spadnie też deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 990 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Może spaść deszcz bądź deszcz ze śniegiem, a także marznący deszcz. Niewykluczona jest gołoledź. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 983 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, możliwy deszcz. Termometry pokażą 7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, rozpędzi się w porywach do 50 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 983 hPa, będzie się wahać.