Pochmurny, deszczowy dzień

Noc rozpocznie się pogodnie na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Podkarpackiej i w Małopolsce, jednak stopień zachmurzenia będzie wzrastał. Na pozostałym obszarze niebo okaże się na ogół pochmurne, popada również śnieg przechodzący w deszcz. Miejscami, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach, opady mogą marznąć powodując gołoledź. Województwa zachodnie spowiją liczne mgły, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.

W ciągu dnia będzie na ogół pochmurno. Prawie w całym kraju wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Tylko dla Lubelszczyzny i Podkarpacia nie prognozuje się opadów, tam możliwe są przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 5 st. C w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk do 7 st. C na Śląsku. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie spada, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 994 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wysoka - prawie w całym kraju przekroczy 90 procent. We wszystkich regionach odczujemy chłód, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie będzie małe. Temperatura spadnie do -6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: popada przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr okaże się słaby, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: na ogół będzie pochmurno. Wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy najmniej -8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 982 hPa.

DZIEŃ: przeważnie pochmurno, popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 975 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 998 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr okaże się przeważnie słaby, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

WARSZAWA

NOC: stopniowy wzrost zachmurzenia. Temperatura spadnie do -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Okresami może popadać słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie przeważnie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 995 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Przeważnie słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.