Prognoza pogody na jutro: pochmurno i śnieżnie, noc z silnym mrozem

To będzie kolejna mroźna noc, miejscami temperatura może spaść do -13 stopni Celsjusza. W wielu regionach spadnie śnieg bądź śnieg z deszczem. W sobotę w dzień też można spodziewać się śniegu, ale będzie cieplej niż w ostatnim czasie.

Dosypie śniegu

Nadchodząca noc może być pochmurna, tylko na południu Polski spodziewane są przejaśnienia. Na północnym wschodzie i na zachodzie kraju spodziewane są opady śniegu do 3-5 centymetrów. Uwaga, może być ślisko. Termometry pokażą od -13 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez -7 st. C w centrum kraju, po -5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W sobotę czeka nas pochmurne niebo i kolejna porcja opadów: śniegu do 5 cm, lub - na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku - śniegu z deszczem do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej śniegu spadnie w górach, od 10 do 15 cm. Będzie ślisko. Temperatura wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, po 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Na zachodzie powieje wiatr południowy skręcający na północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W regionach południowych zadmie mocniej, w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Odczuwalne będą zimno i wilgoć, a warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy do 998 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, okresami spadnie śnieg, przybędzie go do 2-4 cm. Termometry pokażą do -4 st. C. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 989 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, popada słaby śnieg. Temperatura spadnie do -8 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie obniża się, około północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, okresami popada śnieg (2-4 cm). Maksymalna temperatura osiągnie -4 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa barometry do 1002 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, może poprószyć śnieg. Termometry pokażą w najchłodniejszej chwili -7 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, prognozowane są opady śniegu (2-4 cm). Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 988 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, niewykluczone niewielkie opady śniegu. Temperatura minimalna osiągnie -7 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się duże, okresami spadnie śnieg z deszczem do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dojdzie do 2 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 985 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Słupki termometrów obniżą się do -9 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, spodziewane są opady śniegu (2-5 cm). Temperatura nie przekroczy -1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Chwilami powieje silniej, w porywach wiatr rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 977 hPa.