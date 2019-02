Prognoza pogody na jutro: pochmurno i wietrznie. Do 10 stopni

Do 13 stopni, chwilami silniejszy wiatr. Prognoza pogody na pięć dni - 23-02-2019 Na horyzoncie nie widać powrotu zimy. Nadchodzące dni przyniosą przelotne opady deszczu, będzie jednak na ogół pogodnie. Termometry pokażą miejscami nawet 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Maksymalnie 10 stopni

Nocą będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od -6 st. C na południu, przez -5 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny. Powieje z zachodu i południowego zachodu.

Synoptycy przewidują, że przez cały dzień utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr. Okresami na północy powieje silniej.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na północy i północnym wschodzie kraju. Tam przekroczy 70 procent. W pozostałej części Polski oscylować będzie wokół 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimalnie -3 stopnie Celsjusza. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie dość silny. Ciśnienie spadnie, około północy barometry pokażą 1028 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1023 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spadnie, około północy barometry pokażą 1038 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 1035 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimalnie -3 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie spadnie, około północy barometry pokażą 1030 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry pokażą 1026 hPa.

WROCŁAW

pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura pokaże minimalnie -4 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie spadnie, około północy barometry pokażą 1027 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1023 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimalnie -6 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami silniej powieje. Ciśnienie spadnie, około północy barometry wskażą 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry pokażą 1011 hPa.