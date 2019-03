Prognoza pogody na jutro: pochmurno i wietrznie, w porywach do 110 kilometrów na godzinę

W nocy spodziewane są przelotne opady deszczu. Dokuczliwe mogą się okazać silne porywy wiatru, osiągające w niektórych miejscach prędkość do 110 kilometrów na godzinę. Wietrzna i deszczowa aura utrzyma się także we wtorek.

W marcu jak w garncu. To cieplej, to chłodniej, deszcz i przejaśnienia, porywy wiatru - 04-03-2019 Pogoda w najbliższych pięciu dniach będzie się dynamicznie zmieniać. Temperatura to wzrośnie - nawet do 18 stopni Celsjusza, to będzie spadała. Synoptycy prognozują opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz porywisty wiatr. czytaj dalej

Silnie powieje

W nocy zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 4 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr. Jego porywy będą osiągać prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę, w górach powyżej 100 km/h, a na Wybrzeżu - do 110 km/h.

Wtorek będzie pochmurny, choć spodziewane są przejaśnienia. W wielu regionach może popadać deszcz rzędu 1-5 l/mkw., na północy suma opadów wyniesie do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i południowego zachodu wiał będzie dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 60-90 km/h, w górach do 100 km/h. Najbardziej dokuczliwy i niebezpieczny wiatr okazę się we wschodniej części Wybrzeża, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie - tam prognozowane są porywy osiągające prędkość 110 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność - poniżej 70 procent - synoptycy przewidują w centrum, w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez część Wielkopolski i Ziemię Łódzką, po Lubelszczyznę. Im dalej na północ i południe, tym wilgotność będzie wyższa. Na krańcach południowo-wschodnich i na Pomorzu przekroczy 80 procent. W całym kraju poczujemy chłód i wilgoć, na Mazurach i Suwalszczyźnie jako dokuczliwy odczujemy też wiatr. Biomet będzie na ogół neutralny, a w części północno-zachodniej - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wiatr łamał drzewa, spadały na samochody. Załamanie pogody w Szczecinie - 04-03-2019 Prawie 300 zgłoszeń otrzymała straż pożarna w związku z warunkami atmosferycznymi w Szczecinie i okolicach - poinformował w poniedziałek rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wiatr powalił drzewa, kilka z nich przewróciło się na samochody. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie w najchłodniejszej chwili 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami, po południu możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą do 9 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie 985 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie okaże się duże, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 70-100 km/h. Ciśnienie spada, około północy barometry wskażą 985 hPa.

DZIEŃ: będzie pochmurno, okresami niewykluczone są opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się dość silny, w porywach powieje z prędkością dochodzącą do 70-100 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, może popadać niewielki deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach z prędkością 60-90 km/h. Ciśnienie spada, około północy do 984 hPa.

DZIEŃ: pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami, niewykluczony przelotny deszcz. Termometry wskażą do 9 st. C. Wiatr okaże się zachodni, dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie 988 hPa.

WROCŁAW

Północ, zachód, centrum kraju - tu pogoda może być groźna - 04-03-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Najgroźniej może być nad morzem, gdzie synoptycy prognozują wiatr o porywach przekraczających 100 kilometrów na godzinę. Możliwe są również burze. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami, spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura nie spadnie poniżej 4 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Ciśnienie obniża się, około północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie 990 hPa.

KRAKÓW

NOC: zapowiadane jest duże zachmurzenie, a okresami też opady deszczu. Termometry wskażą minimum 5 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, około północy do 973 hPa.

DZIEŃ: pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie wyniesie 10 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 980 hPa.