Coraz cieplej. Temperatura wzrośnie nawet do ośmiu stopni - 29-01-2019 Najbliższe dni zapowiadają się pogodnie w większości kraju. Będą jednak miejsca, gdzie popada śnieg. W sobotę temperatura wzrośnie do ośmiu stopni Celsjusza. czytaj dalej

Przelotnie popada śnieg

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie kraju słabo popada śnieg do 1 centymetra. Miejscami możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Warmii do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu.

Synoptycy prognozują pochmurną środę, możliwe są jednak przejaśnienia. We wschodniej części Polski przelotnie popada śnieg do 2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie kraju - około 90 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku wschodnim. W całej Polsce odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy minimalnie -3 stopnie Celsjusza. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 1003 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południa i południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosło, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą minimalnie -2 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 977 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 973 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Możliwe są słabe, przelotne opady śniegu nieprzekraczające 1 centymetra. Termometry pokażą minimalnie -5 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Okresami przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie -4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy barometry pokażą 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 988 hPa.