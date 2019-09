Prognoza pogody na jutro: pochmurno, miejscami z przelotnym deszczem. Lokalnie 12 stopni

Zalążek trąby powietrznej, krupa śnieżna. Wasze pogodowe relacje - 19-09-2019 Nad Polską w czwartek przechodzą burze. W Morągu w województwie warmińsko-mazurskim zaobserwowano lej kondensacyjny. Materiały dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Przelotny deszcz

W nocy na wschodzie kraju przelotnie popada deszcz. Spadnie go do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Wieczorem możliwe są także słabe burze, podczas których spadnie do 5-10 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 50-70 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Gdańskim. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

W piątek na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce miejscami przelotnie popada deszcz o sumie 1-2 l/mkw. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północny Polski, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1025 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1023 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego

zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1015 hPa.

WARSZAWA

NOC: wieczorem możliwy przelotny deszcz lub burza, w nocy będzie już pogodnie. Termometry pokażą 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatur minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1012 hPa.