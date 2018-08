Prognoza pogody na jutro: pochmurno, przeważnie z deszczem

Słońce, deszcz, możliwe burze. Miejscami tylko kilkanaście stopni - 25-08-2018 Ochłodzenie, które nadeszło w weekend, nie potrwa długo. W kolejnych dniach temperatura będzie komfortowa, przeważnie nieznacznie przekraczająca 20 stopni Celsjusza, jednak w czwartek może wzrosnąć do 28 stopni. Deszcz będzie padał jedynie miejscami, mogą też pojawić się burze. czytaj dalej

Pochmurno i deszczowo

Noc będzie pochmurna, jednak pojawią się też przejaśnienia. Wystąpią także przelotne opady deszczu. Spadnie go 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Również w ciągu dnia będzie pochmurno. Tylko na zachodzie pojawią się przejaśnienia. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 15 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C na Kujawach, Śląsku i Podkarpaciu, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wzrastać z zachodu na wschód, gdzie przekroczy 90 procent. Od Pomorza i Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk i Opolszczyznę odczujemy komfort termiczny, na pozostałym obszarze - chłód. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Popada przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, by o północy wynieść 1009 hPa. Potem zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe barometry wskażą 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Popada przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada. O północy wyniesie 981 hPa i potem zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 986 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14°C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą zachodniego. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy najmniej 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1000 hPa.