Prognoza pogody na jutro: pochmurno z opadami śniegu z deszczem i śniegu

Miejscami mocniej sypnie. Prognoza pogody na pięć dni - 20-02-2019 W najbliższych dniach powróci do nas zimowa aura. W wielu regionach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach możne spaść go do 15 centymetrów. czytaj dalej

Porywisty wiatr i opady

Synoptycy prognozują pochmurną noc z przejaśnieniami. Na wschodzie i południu kraju będzie bezdeszczowo. W pozostałych częściach kraju wystąpią okresowe opady deszczu, na Warmii deszczu ze śniegiem. Na drogach może być ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie może rozpędzić się do 50 kilometrów na godzinę.

W czwartek będzie pochmurno, okresami wystąpią opady do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie popada śnieg z deszczem i śnieg, którego spadnie do 4 centymetrów. Może być ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, zachodni i południowo-zachodni, który w porywach powieje do 60 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza w ciągu dnia odnotujemy na północy i w pasie centralnym Polski, wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, na północnym wschodzie chłód, a krańcach północno-wschodnich zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Żyworódka budzi się ze snu zimowego. Uchwycił ją Reporter 24 - 20-02-2019 Ciekawe nagranie wybudzającej się z hibernacji żyworódki otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, nad ranem popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1009 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, zachodni. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1008 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, nad ranem popada deszcz. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1022 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

POZNAŃ

Zima nie mówi ostatniego słowa. Wiry niżowe chcą zaciągnąć do nas mróz znad Arktyki - 20-02-2019 "Cieszymy się ciepłem, słońcem, temperatura w ostatnich dniach wzrosła do 16 stopni na południu kraju. Czy opony to już można zmieniać na letnie? Lepiej nie!" - napisała dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr powieje z zachodu, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, zachodni. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, synoptycy prognozują opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, zachodni. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 996 hPa.