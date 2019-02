Prognoza pogody na jutro: pochmurno z rozpogodzeniami, do 14 stopni

Pogoda zmienna jak w kalejdoskopie. Pod koniec tygodnia mocno popada - 26-02-2019 Zmienna aura czeka nas w ostatnich dniach lutego i na początku marca. W prognozach pojawiają się chmury i opady, nawet miejscami śniegu, ale także liczne rozpogodzenia. Po fali wiosennych temperatur trzeba się również przygotować na chwilowe ochłodzenie. Może też silniej powiać. czytaj dalej

Maksymalnie 14 stopni

Najbliższa noc okaże się pogodna, tylko na wschodnich krańcach Polski będzie pochmurno. Tam może spaść niewielki śnieg, poniżej 1 centymetra. Termometry pokażą minimalnie od -3 st. C w Małopolsce, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami silniej powieje na wschodzie kraju.

W środę w większości kraju zachmurzy się, ale spodziewane są rozpogodzenia. Na południowym wschodzie może spaść śnieg, poniżej 1 centymetra. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie od 5 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, powieje z zachodu. Na północy Polski wiatr rozpędzi się w porywach do 60-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie kraju, gdzie przekroczy 70 procent. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, tam biomet okaże się korzystny. Na wschodnich krańcach Polski odczuwalny będzie chłód, a warunki biometeorologiczne staną się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, około północy barometry wskażą 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura dojdzie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa osiągnie 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, około północy wyniesie 1028 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami dość silny, rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 1020 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. W najchłodniejszej chwili temperatura wyniesie -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu, okresami okaże się dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około północy barometry pokażą 1020 hPa.

pogodnie. Termometry nie przekroczy 12 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach z prędkością 50 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa wyniesie 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie będzie rosło, około północy osiągnie 1017 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dojdzie do 13 st. C. Umiarkowany wiatr, okresami dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do -3 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około północy barometry do 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 998 hPa.