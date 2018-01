"Zima się rozkręca". Miejscami mróz, nawet do -10 stopni - 05-01-2018 W najbliższych dniach w wielu regionach wystąpią opady deszczu, miejscami poprószy też śnieg. Uwaga, lokalnie może pojawić się silny mróz, nawet do -10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pochmurno z opadami w sobotę

W nocy wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Z zachodu na wschód będą się przemieszczać niewielkie opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Warmii, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na południu. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie do 60 km/h.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i północy kraju słabo popada deszcz do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C miejscami na południu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza przekroczy 90 procent na północy, północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju. Na zachodzie w województwie lubuskim, w części Dolnego Śląska i Wielkopolski wilgotność będzie najniższa, wyniesie poniżej 80 proc. W wielu regionach odczuwalny będzie komfort termiczny, a na południowym zachodzie będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne w wielu regionach okażą się niekorzystne. Jedynie na zachodzie, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza dla wybranych miast

WARSZAWA

Ofiary śmiertelne, brak prądu i ogromne straty finansowe. Zima zaatakowała Chiny - 05-01-2018 Miejscami sytuacja pogodowa w Chinach jest bardzo niebezpieczna. Z powodu ataku zimy zginęło już 10 osób. Opady śniegu spowodowały także wiele utrudnień. czytaj dalej

NOC: Pochmurno, okresami słaby deszcz. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około północy 992 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, niewykluczony słaby deszcz. Temperatura maksymalna 8 st. C.Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa 995 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno, okresami słaby deszcz. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 1000 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami słaby deszcz. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1008 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Arktyczne mrozy nękają Amerykanów. Nocą temperatura może spaść do -40 stopni - 05-01-2018 Dziesiątki tysięcy osób bez prądu, nieczynne lotniska, odwoływane loty, zamknięte autostrady, a nawet sklepy ogołocone z piecyków i drożejący sok pomarańczowy. To niektóre skutki ataku zimy na Stany Zjednoczone. Śnieżyce i mróz pojawiają się nawet w regionach, gdzie takiej pogody nie widziano od dziesięcioleci. czytaj dalej

NOC: Pochmurno, niewykluczony słaby deszcz. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 992 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 997 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 990 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 992 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 981 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami deszcz. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 983 hPa, rośnie.