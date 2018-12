Dzisiejsza noc okaże się pochmurna, a miejscami mglista. We wtorek pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą nawet osiem stopni Celsjusza.

Pogodowy miszmasz

Najbliższa noc będzie pochmurna. Na Pomorzu Gdańskim, Kujawach i Ziemi Łódzkiej lokalnie pojawią się mgły. W pozostałych regionach może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego. Na ogół okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami może przybrać na sile.

We wtorek niebo zasnują chmury. Pojawią się jednak przejaśnienia, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Spadnie też słaby deszcz. Opady nie będą większe niż pięć litrów na metr kwadratowy. Pod wieczór na Suwalszczyźnie może poprószyć śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy wschodniej części kraju. Wyniesie 90 procent i będzie zmniejszać się w kierunku zachodnim. W całym kraju doświadczymy komfortu termicznego. Mimo to, biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura minimalna sięgnie 5 stopni Celsjusza. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Okresami wiatr może okazać się silniejszy. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, który w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie wzrośnie do 1006 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Pojawi się deszcz. Termometry pokażą minimum 4 st. C. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami może przybrać na sile. O północy na barometrach zobaczymy 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Spadnie też deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Ciśnienie wzrośnie i w południe osiągnie 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno i deszczowo. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może okazać się silniejszy. O północy barometry pokażą 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna sięgnie 7 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Do południa ciśnienie wzrośnie, a na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Pojawi się też słaby deszcz. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami przybierze na sile. O północy ciśnienie sięgnie 992 hPa.

DZIEŃ: przeważnie pochmurno. Może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje z kierunku południowo-zachodniego, wiatr okaże się umiarkowany, ale chwilami silniejszy. W południe barometry pokażą 995 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i deszczowo. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje z południowego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale okresami może powiać mocniej. O północy ciśnienie sięgnie 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Pojawi się również deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany wiatr. Okresami porywach może rozpędzić się do 60 km/h. Ciśnienie wzrośnie i w południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.