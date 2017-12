Prognoza pogody na jutro: pochmurny i deszczowy koniec roku. W nocy możliwa gołoledź

Prognoza pogody na pięć dni: wietrzny, ale ciepły początek roku - 30-12-2017 Rok 2017 pożegnamy zmagając się z wiatrem w porywach osiągającym prędkość 70 kilometrów na godzinę. Nowy rok przywitamy podobnie. Dni wciąż będą ciepłe - temperatura maksymalna wyniesie nawet 7 stopni. W sylwestrową noc deszcz ominie Warszawę, obejmując tylko północ i północny-wschód kraju. czytaj dalej

Miejscami może powstać gołoledź

W ciągu najbliższej doby przez Polskę będą się przesuwać fronty atmosferyczne związane z dwoma niżami: znad północnego Atlantyku oraz Wysp Brytyjskich. Z południowego zachodu napłynie polarno-morskie, ciepłe i wilgotne powietrze.

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Z zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach wschodnich popada śnieg, do 1-5 centymetrów. Opady miejscami mogą być marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, w górach powyżej 100 km/h.

Zachmurzony koniec roku

Rok pożegna nas dużym zachmurzeniem i okresowymi opadami deszczu. Spadnie do 5-10 l/mkw. W regionach północno-wschodnich popada również deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Jego prędkość w porywach dojdzie do 40-60, a na Wybrzeżu do 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W prawie całym kraju wilgotność względna powietrza w ciągu dnia przekroczy 90 procent. Na wschodzie kraju odczujemy chłód, zaś na zachodzie komfort termiczny. Na północnym zachodzie będzie dokuczać wiatr, a na południu - wilgoć. W całym kraju pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno. Okresami wystąpią opady śniegu z marznącym deszczem powodującym gołoledź. Temperatura spadnie do -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 992 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 993 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno. Okresami wystąpią opady śniegu z marznącym deszczem powodującym gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy barometry wskażą 997 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 60-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1001 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem. Temperatura spadnie do 1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 988 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże. Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pochmurno. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie duże. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach dojdzie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 994 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno. Okresami popada śnieg z deszczem marznącym. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie przeważnie umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie rośnie. Około północy barometry wskażą 983 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 988 hPa.